Toppaard Totilas (18) nog één keer in de ring, Den Bosch geeft staande ovatie

DEN BOSCH - Een staande ovatie vrijdagavond voor voormalig dressuurpaard Totilas en zijn nakomelingen in de Bossche Brabanthallen. De hengst maakte bij uitzondering nog een keer zijn opwachting in de ring.

Hij was het sluitstuk van dag drie van de KWPN-hengstenshow, de 18-jarige dressuurhengst Totilas. Al lang en breed met pensioen deze ‘sprookjeshengst’, maar gisteren toch nog één keer te zien in Den Bosch.

Het publiek moest lang wachten op de komst van het voormalig toppaard. Die kwam rond half elf vrijdagavond in Den Bosch aan, na een rit van vier uur vanaf Gestüt Schafhof, even ten westen van Frankfurt.

Vier uur rijden vanaf Gestüt Schafhof

De show Black Magic begon even na elf uur. Eerst kwamen Totilas’ zonen Glock's Toto jr. (2011) en Total U.S. (2012) in de ring, bereden door Hans-Peter Minderhoud en Edward Gal. Gevolgd door Governor (2011) onder het zadel bij Adelinde Cornelissen.

Die drie stelden zich vervolgens naast elkaar op, waarna de Duitse ruiter Matthias Alexander Rath Totilas aan de hand binnenbracht. Begeleid door vioolmuziek, applaus en gejoel. En om het plaatje compleet te maken werden er ook vier kleinzonen bijgehaald, Koning (2015), King Karim (2015) en Kayne (2015). En Glock's Taminiau (2015) zo was de bedoeling, maar die zag de herrie in de hal niet zitten en bleef achter in de inlooppiste.

Hoogtijdagen

‘Toto’, zoals de bijnaam van Totilas heet, beleefde zijn hoogtijdagen in 2009 en 2010 samen met ruiter Edward Gal. Europees kampioen, wereldkampioen, winnaar van de wereldbekerfinale en vele internationale Grand Prix-overwinningen. Het enige wat nog in dat rijtje ontbrak, waren de Olympische Spelen. Daarop moest de hengst gaan vlammen voor Duitsland. Tenminste dat was het idee van Paul Schockemöhle toen die het dier in 2010 voor een recordbedrag van 10 tot 15 miljoen euro kocht. De Spelen haalde Totilas nooit. Miscommunicatie met zijn nieuwe berijder Rath en vooral veel blessureleed maakte dat Toto nooit meer zijn oude niveau haalde. In 2015 ging hij met vervroegd pensioen.

In 2010 voor het laatst in Den Bosch