TopParken stopt met verhuur van jacuzzi’s bij vakantiehuisjes, want dit treffen zij aan in het water

Marcel Hunze van Indoor Brabant en Libéma Open worstelde met twee virussen: ‘Iedereen moest getest, man, vrouw én paard’

DEN BOSCH/ROSMALEN - Al twee jaar is er geen internationaal grastennis bij het Autotron in Rosmalen. Maar in april 2021 sprongen de topruiters uit de hele wereld met hun paarden wél bij een afgeslankt Indoor Brabant in Den Bosch. ,,Je probeert in deze bijzondere tijd vooral te onderzoeken naar wat er nog wel mogelijk is”, zegt toernooidirecteur Marcel Hunze van de twee grote sportevenementen in de regio.

28 december