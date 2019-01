Tot 11.00 uur geen treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven

Aanpak criminali­teit in parkeerga­ra­ges weer vertraagd

12 januari DEN BOSCH - De strijd tegen auto-inbraken en autodiefstallen in alle openbare parkeergarages in Den Bosch loopt ruim anderhalf jaar vertraging op. In maart 2017 jaar sprak een woordvoerder van de gemeente in de krant de hoop uit dat het een kwestie van enkele maanden zou zijn.