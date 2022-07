Tot rust komen op de minicamping: ‘Dit plekje voor onszelf houden zou jammer zijn’

Clementine Wissink en Martien van Abeelen begonnen in 2016 met minicamping De Groene Donk in Den Dungen. ,,Een drukke, hectische en pittige tijd. We hadden allebei nog een andere baan. We deden de camping er met ziel en zaligheid bij”, blikt het duo terug. ,,Het was ook het jaar van Jeroen Bosch in de stad. We kregen meteen veel aanvragen. Hebben helaas vaak ‘nee’ moeten verkopen.”