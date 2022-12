Trainen in de buitenlucht steeds belangrijker in Den Bosch; ‘Geeft rust om in de natuur te sporten’

UPDATE, VIDEO Marokkaan­se vuurwerk­show in Den Bosch na bereiken halve finale WK voetbal, politie is tevreden over verloop

DEN BOSCH - Alsof 2023 al zojuist begonnen is, zo zag het er zaterdagavond uit op het Stationsplein in Den Bosch. Bossche Marokkanen vierden daar met een heuse vuurwerkshow dat Marokko via winst op Portugal de halve finale van het WK voetbal in Qatar bereikte.

11 december