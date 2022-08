Tramkade in Den Bosch is vele inbraken beu: ‘Het wemelt hier van de zwervers en inbrekers’

Dierenspe­ci­aal­zaak Sammy’s na bijna halve eeuw dicht: ‘Wat wij verkochten, vind je niet overal’

VUGHT - Het afscheid van zijn klanten was overweldigend de afgelopen dagen. Ze brachten bloemen mee en flessen wijn en er vloeiden tranen. Bert van Zandbeek runde ruim 45 jaar dierenspeciaalzaak Sammy’s in Vught. Zaterdag was hij voor het laatst open.

