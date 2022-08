Tranen van opluchting bij Oekraïense vluchtelingen, verblijf in Emmaus half jaar verlengd

Maryna verblijft sinds twee weken in Emmaus. Met haar man Andrii, dochter Viktoriia (2) en zoon Viktor (11). Ondanks de gruwelijke tijd die ze achter de rug heeft, klinkt ze monter en opgewekt. ,,We leven, we zijn gezond én zijn samen”, verklaart ze in goed verstaanbaar Engels. ,,Het is hier fijn, we worden heel goed geholpen en krijgen veel steun.”