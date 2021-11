Tranen vloeien bij afscheid van doodgestoken Anouk den Dekker

Windmolen(s) in Vught? Gement/Margriet én A2 bij Wilhelmina­park in beeld

VUGHT/HELVOIRT - Er komen géén grote zonnevelden in het buitengebied van Vught maar wel één of twee windmolens. Als locaties zijn het gebied tussen de Margriet en de Gement én de A2 bij het Wilhelminapark in beeld. Daarnaast zet Vught volop in op ‘zon op dak’.

