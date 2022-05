Treinen rijden weer tussen Den Bosch en Oss na aanrijding met auto in Rosmalen

Ex-vriend wil dat moeder haar dochter naar hem stuurt: ‘Anders wordt zij kapot gemaakt’

DEN BOSCH - Of de Bossche moeder haar dochter direct naar buiten wil sturen. Want anders zouden er doden vallen. Dat dreigement uit de voormalige vriend van het meisje begin vorig jaar telefonisch. Even later wordt er op de voordeur van het huis gebonsd.

27 april