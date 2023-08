Treurnis bij FC Den Bosch: ‘Als we zoveel kansen blijven missen, wordt het wel heel moeilijk om te winnen’

Update Counters van ADO nekken FC Den Bosch in eigen Vliert: ‘Echt naïef hoe we die goals weggeven’

Was hij vooral teleurgesteld of vooral boos? ,,Boos”, zei FC Den Bosch-trainer Tomasz Kaczmarek vrijdagavond na het 1-2-thuisverlies tegen ADO Den Haag. ,,Boos op het resultaat, want dit was echt geen wedstrijd die wij moesten verliezen.”