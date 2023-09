Trots op Den Bosch? Gratis wapens verkrijgbaar om dat te laten zien, opvallend genoeg zonder verwijzing naar de stad

Vrouw (56) aangehou­den in onderzoek naar gewelddadi­ge dood van man in Den Bosch, ook 49-jarige zit nog vast

DEN BOSCH - Een tweede verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de dood van een man van 46 uit Den Bosch. Dat meldt de politie. De 46-jarige werd vorige week zondag dood aangetroffen in een woning in de Bossche Brugstraat. Al snel daarna werd een 49-jarige verdachte aangehouden.