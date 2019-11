Twee autobranden in Den Bosch: politie gaat uit van brandstichting

Fikse brand op zolder van huis in Den Bosch

6:28 DEN BOSCH - In de Van Ysselsteinstraat in Den Bosch woedde zaterdag aan het einde van de middag een fikse woningbrand. Het vuur ontstond waarschijnlijk door kortsluiting op zolder. Omdat er veel oud materiaal in het dak verwerkt zat, sloegen even later de vlammen naar buiten.