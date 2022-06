Twee doden in woning in Den Bosch lagen er al een lange tijd

DEN BOSCH - In een woning aan de Zesde Reit in Den Bosch zijn donderdagavond twee levenloze lichamen aangetroffen. De politie meldt vrijdagochtend dat de twee al lange tijd in de woning lagen voor zij werden ontdekt. Uit onderzoek moet blijken of het om de bewoners gaat.

Een buurtbewoner meldde rond 20.00 uur bij de politie dat men al langere tijd geen beweging in en bij de woning had gezien. Op basis daarvan zijn agenten poolshoogte gaan nemen, waarna de lichamen zijn aangetroffen. Inmiddels is de politie met meerdere wagens ter plaatse en is de forensische opsporing naar de Zesde Reit gekomen voor sporenonderzoek.

De omgeving is afgezet met linten en voor de woning is een tent neergezet. ,,We gaan nu onderzoeken onder welke omstandigheden deze personen zijn overleden‘’, aldus een politiewoordvoerder vlak na de vondst. Hij benadrukt dat er nog veel onduidelijk is en dat alle scenario's open worden gehouden. ,,We onderzoeken of het om de bewoners gaat.‘’

Omwonende kreeg argwaan door auto

In het huis woont een moeder met haar dochter, zeggen omwonenden, die klagen over een indringende geur bij de woning. Een van hen zegt tegen deze nieuwssite dat hij al een tijdje geen beweging in het huis zag, maar omdat de auto van de bewoners weg was nam hij aan dat het tweetal op vakantie was.

Toen echter bleek dat de auto al geruime tijd een paar straten verderop geparkeerd stond, besloot hij de politie in te schakelen. Daarna werd de schokkende ontdekking gedaan in het huis.

Hoelang de doden precies in de woning hebben gelegen moet uit onderzoek blijken. Een andere buurtbewoner stelt dat bewoners op 18 mei voor het laatste te zien waren op een deurbelcamera.

Volledig scherm De politie heeft de omgeving van de Zesde Reit afgezet. © Bart Meesters / Meesters Multimedia

Volledig scherm Voor de woning heeft de politie een witte tent geplaatst. © Bart Meesters / Meesters Multimedia



