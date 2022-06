Tweedehands onderdelen redding voor zwembad Kwekkelstijn

met video Automobi­list raakt onwel en rijdt tegen boom in Rosmalen

ROSMALEN - Een automobilist is zondagavond rond 19.55 uur aan De Engstoep in Rosmalen de berm in gereden en tegen een boom gebotst. De bestuurder raakte gewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

