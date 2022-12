Uit Ethiopië gevluchte broers wonen na zes azc’s in Vught én zijn officieel Nederlanders: ‘Pech maar ook geluk gehad’

Aannemer wil 1,4 miljoen euro extra voor bouw school Zuiderbos door gestegen bouwkosten

VUGHT - De aannemer die begonnen is met de nieuwbouw voor de school voor speciaal onderwijs Zuiderbos in Vught wil 1,4 miljoen euro meer dan is afgesproken. Dit heeft te maken met de sterk gestegen bouwkosten.

19 december