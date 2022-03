Uitbreiding basisschool Cromvoirt duurder dan gedacht; zorgen om prijsstijgingen

De Vughtse gemeenteraad gaat komende donderdag zeker instemmen met een aanvullend krediet van 60.000 euro voor het realiseren van de uitbreiding van kindcentrum De Leydraad in Cromvoirt. Dit bedrag komt boven op de 240.000 euro die eerder al beschikbaar is gesteld. ,,Maar in hoeverre is dit nu afdoende?”, wilde SP’er Dani Smith donderdagavond tijdens de raadscommissie weten.