Urenlang geen treinen tussen Den Bosch en Oss

Den Bosch wil meer uitgifte­pun­ten voor gratis tampons en maandver­band

DEN BOSCH - Gratis maandverband en tampons moeten in Den Bosch voortaan makkelijker te verkrijgen zijn. Het college van burgemeester en wethouders kreeg woensdagavond de opdracht om met organisaties in de stad in gesprek te gaan om meer uitgiftepunten voor menstruatieproducten voor elkaar te krijgen.

6 oktober