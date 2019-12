Uur van de waarheid voor Marco Kroon: gaf hij een kopstoot of niet?

Oorlogsheld Marco Kroon (49) hoort maandagmiddag in de rechtbank in Arnhem het vonnis voor zijn vermeende misdragingen tijdens carnaval in Den Bosch in maart van dit jaar. Tegen de Schijndelaar werd twee weken geleden een werkstraf geëist van honderd uur. Onze verslaggever is aanwezig bij deze rechtszaak en twittert straks live vanuit de rechtbank.

De onderscheiden militair kwam in de problemen nadat hij werd betrapt tijdens wildplassen op de Parade in het centrum van de stad. Nadat hij hiervoor was bekeurd toonde hij volgens het OM een agente zijn geslachtsdeel. Kroon werd daarop gearresteerd, maar gaf toen volgens het OM een andere agent een achterwaartse kopstoot, iets wat Kroon altijd heeft ontkend en tijdens de zitting twee weken geleden met klem herhaalde. De hoofdbeweging was een reflex omdat zijn handboeien steeds strakker gingen zitten. Ook het tonen van zijn geslachtsdeel, ontkent hij. Het wildplassen gaf hij wel toe.

Kroon heeft sterk het gevoel dat de Brabantse politie hem een streek probeerde te leveren. Het voelde voor hem alsof de politie een trofee had binnengehaald. De agent die hij de kopstoot zou hebben gegeven beet hem daarna toe: ,,Daar gaat je Willems-Orde’’. Volgens Kroon een opmerking die alles zegt over de sfeer van die avond. ,,Die was heel erg tegen mij gericht‘’, zei hij tegen de rechter.

Volledig scherm Marco Kroon tijdens zijn arrestatie bij het carnaval © politie Kroon zou volgens zijn advocaat Knoops moeten worden vrijgesproken omdat de verklaringen van de agenten elkaar deels tegenspreken. De achterwaartse beweging is ook geen mishandeling, vindt Knoops, omdat er geen sprake is van opzet.

Mocht de rechter er straks toch anders over denken dan hoeft Kroon zijn dapperheidsonderscheiding de Militaire Willems-Orde waarschijnlijk niet in te leveren. Die komt pas in gevaar bij een straf van een jaar cel of meer.

Verboden wapenbezit

Of hij ook kan aanblijven als militair, wordt wel een stuk onzekerder als hij wordt veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur, zoals het OM wil. Hij krijgt dan mogelijk geen verklaring van geen bezwaar van de militaire geheime dienst MIVD. Wie zich voorbeeldig gedraagt krijgt die verklaring altijd. Ook mensen met een strafblad kunnen door de screening komen. Dat geldt nu al voor Kroon, toen hij in 2011 werd veroordeeld wegens verboden wapenbezit. Hij had stroomstootwapens en kreeg daarvoor een geldboete van 750 euro.