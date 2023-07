Uw kind moet afvallen en kan de chips moeilijk laten staan? Een coach gaat helpen, om te beginnen in Den Bosch

MET VIDEO Motorrij­der gewond bij frontale botsing met auto in Helvoirt

HELVOIRT - Een motorrijder is zondagmiddag rond 12.30 uur gewond geraakt bij een frontale botsing met een auto op de Nieuwkuijkseweg in Helvoirt. Het ongeluk gebeurde in de bocht net voor de brug over het Drongelense kanaal.