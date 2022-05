Van kerk naar dorpshuis, gelovigen in Engelen moeten wel even slikken

ENGELEN - De Lambertuskerk in Engelen is in beeld voor een nieuw dorpshuis. En dan kan het dorpshuis De Engelenburcht wijken voor nieuwe woningen. Daar is niet iedereen in het Bossche dorp even gelukkig mee. ,,Hopelijk gaan we in Engelen ook met de geest mee.”