Van klapstoel naar kasteel: Van der Valk vangt vluchtelingen uit Ter Apel op in Kasteel Meerwijk

Update + Video Man meerdere keren gestoken met mes in Den Bosch, ernstig gewond naar ziekenhuis

DEN BOSCH - Een man is donderdagavond rond 22.10 uur zwaargewond geraakt bij een steekincident in de buurt van de Niehoffstraat in Den Bosch. Het slachtoffer is ‘meerdere keren gestoken met een mes', aldus een politiewoordvoerder. De dader is nog zoek.

20 mei