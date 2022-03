Van levensechte koeienkoppen tot dansen op muziek van helden uit de sixties: hier kun je heen!

Koeien met karakter

Je wilt ze aanraken, horen ruiken. De koeien van Alexandra Klimas zijn zo levensecht geschilderd dat ze loskomen van het doek. Klimas schildert deze dieren met een reden. De manier waarop we dieren in de vee-industrie behandelen houdt haar bezig. Door elke koe een eigen karakter te geven, wil ze mensen meer verbonden laten voelen met deze prachtige dieren.

Tot en met 1 mei vanloongalleries.com

Volledig scherm Conchita: een danseres die al op vele podia stond in Nederland en Spanje en steeds opviel door haar artistieke improvisaties, haar kracht en passie waarmee zij danst. © Nesterlé

Dansen met passie

Conchita Boon begon met flamenco dansen toen ze zes was en is uitgegroeid tot een groot talent. Ze valt op door de kracht en passie waarmee ze danst en geeft zich volledig over aan de muziek. Samen met haar begeleidingsorkest Labryenco neemt Conchita het publiek tijdens de voorstelling Hombre mee naar een onvergetelijke noche de flamenco.

26 maart nesterle.nl

Volledig scherm Het Nederlands Blazers Ensemble en de poppenspelers van de Duda Paiva Company presenteren op 1 april in Tilburg een compleet nieuwe uitvoering van de Matthäus-Passion. © Paulina Matusiak & Eddy Wenting

De Matthäus-Passion in een nieuw jasje

Het Nederlands Blazers Ensemble en de poppenspelers van de Duda Paiva Company presenteren een compleet nieuwe uitvoering van de Matthäus-Passion. In deze ingekorte, interdisciplinaire voorstelling van Bachs meesterwerk worden muziek, dans en poppenspel samengesmeed tot een avontuurlijke theatrale voorstelling. De manshoge poppen komen tot leven en worden echte mensen waarmee je je kunt identificeren.

1 april schouwburgconcertzaaltilburg.nl

Volledig scherm The Bluebettes heeft een voorliefde voor liedjes uit de sixties. © De Lievekamp

Zwolse sjoebiedowapjes

Zin in een vrolijke avond vol plezier, humor en herkenning? Dan moet je bij The Bluebettes zijn. Deze Zwolse vrouwenband heeft een voorliefde voor liedjes uit de sixties. Zitten? Niks d’r van! In de benen en dansen op muziek van onder andere Tina Turner, Aretha Franklin, The Beatles, Elvis en vele andere grootheden uit de jaren zestig.

2 april lievekamp.nl

Volledig scherm Met meer dan 1,1 miljoen volgers op sociale media zijn de statements van RUMAG. een begrip geworden en uitgegroeid tot een lifestylemerk met een eigen kledinglijn, een bijbel en een eigen theatershow. © Videostill

RUMAG.het.theater.in

Met ruim een miljoen volgers is RUMAG. een ware internetsensatie. RUMAG. duikt nu het theater in. Van de haat richting je ex en jouw fastfoodverslaving tot aan de gedeelde irritaties over die ene collega. In deze theatershow, die door René Watzema wordt gehost, komen al jouw onuitgesproken verlangens en gedachtes voorbij.

25 maart theateraandeparade.nl