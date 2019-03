Van oorlogsheld tot verdachte; het leven van Marco Kroon sinds 2009

Marco Kroon aangehou­den na kopstoot aan agent

13:48 DEN BOSCH - Topmilitair Marco Kroon is zondag aangehouden nadat hij in de binnenstad van Den Bosch een kopstoot aan een agent uitdeelde. De drager van de Militaire Willems-Orde is door de politie overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee. Dat melden betrouwbare getuigen aan het Brabants Dagblad.