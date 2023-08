Vaste klant (88) rijdt Chinees restaurant binnen in Rosmalen

Beladen Brabantse derby als seizoenope­ner: ‘FC Den Bosch - TOP Oss lijkt qua emoties op de Klassieker’

FC Den Bosch en TOP Oss, dat is water en vuur. Laat deze derby nu net de openingswedstrijd van het nieuwe KKD-seizoen zijn, midden in de zomervakantie en zonder uitsupporters. Vier mannen met hart voor de club vertellen hoe zij naar dit duel, de beleving en het regionale karakter van de teams kijken. ,,Ik hoop dat we snel weer terug kunnen naar normaal.”