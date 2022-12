Vechtpartij in conferentiecentrum Vught loopt uit de hand: Eindhovenaar (31) mishandelt agenten

Hulpdien­sten rukken uit naar wak in het ijs Den Bosch: vader en kinderen weten zichzelf te redden

DEN BOSCH - Hulpdiensten zijn vrijdagmiddag massaal uitgerukt omdat zij een melding kregen over dat er mogelijk een persoon door het ijs was gezakt in het water aan de Spinhuiswal in Den Bosch.

18:11