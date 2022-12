Veel interesse in appartementen Leyhoeve, maar ook zorgen over parkeren en verkeerstoename

met video Aanrijding op rotonde in Den Bosch, fietsster naar het ziekenhuis

DEN BOSCH - Op de rotonde van de Klokkenlaan en de Sint Teunislaan in Den Bosch is een elektrische driewieler aangereden door een auto. De vrouw die op de driewieler reed raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

9 december