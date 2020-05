Veel meer mensen laten drugs testen bij Novadic Kentron

Het aantal bezoekers nam dus flink toe, maar een directe verklaring daarvoor heeft de Brabantse instelling voor verslavingszorg niet. ,,We vragen mensen niet waarom ze komen op onze testlocaties", zegt preventiemedewerker Alex van Dongen.

Novadic Kentron heeft onder meer testlocaties in Den Bosch, Oss, Tilburg, Breda en Eindhoven. Bezoekers kunnen daar vrijwel alle drugs laten testen waaronder xtc, cocaïne, speed, GHB en LSD. De uitslag is meestal binnen een tot twee weken beschikbaar.

Meestal xtc-tabletten

Het grootste deel van de aangeleverde drugs, 62 procent, bestond uit xtc-tabletten, gevolgd door cocaïne (8 procent)), speed (7), 2C-B (6), MDMA-poeder (5) en ketamine (4). Xtc is dus al jaren het populairst. Novadic Kentron maakt zich wel zorgen over de hoeveelheden MDMA per pil. Die is de afgeliopen tien jaar gestegen. ,,Er zijn steeds meer pillen op de markt met hoge doses MDMA", weet ook Van Dongen. Door meer MDMA in een pil is de kans op ernstige gezondheidsrisico’s groter.

Tripmiddel 2C-B en ketamine

NK vindt de stijging van het aantal aangeboden 2C-B-monsters opvallend: drie en een half keer meer dan in 2018. 2C-B is een tripmiddel met een stimulerende werking. Ook ketamine is vaker aangeleverd voor de test. Deze van oorsprong acute pijnstiller wordt de laatste tien jaar steeds meer als recreatieve drug gebruikt.

Uit het jaarverslag van Novadic Kentron blijkt dat de instelling vorig haar 7615 cliënten in behandeling had tegen 7596 het jaar ervoor. Daarvan waren 1.071 cliënten in de kliniek opgenomen. De meesten hebben verslavingsproblemen met middelen als cocaïne en amfetamine, of opiaten en cannabis. 5.765 van de cliënten waren man.

Bij jongeren vooral cannabis