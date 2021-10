Veel rookontwikkeling bij grote brand schrootbedrijf AVI in Den Bosch, blussen duurt tot middernacht

VideoDEN BOSCH - Bij schrootbedrijf AVI in Den Bosch is donderdag rond het middaguur een grote brand ontstaan. Een autowrak op het terrein vatte vlam. De brandweer is met meerdere voertuigen en een blusboot ter plaatse om de brand te blussen. De dikke rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien.

Eerder dit jaar brak er ook een grote brand uit bij AVI in Den Bosch. Er hangen dikke rookwolken boven het bedrijventerrein, die in de wijde omtrek zichtbaar zijn. Een NL-Alert is verstuurd met de boodschap aan omwonenden om de ramen en deuren gesloten te houden.

De gemeente Den Bosch laat weten dat de brand aanzienlijk kleiner is dan de vorige brand bij het bedrijf. Verder waarschuwt de gemeente de inwoners van de stad: ‘Nog steeds geldt, ook voor bedrijven en scholen; sluit ramen en deuren en schakel de ventilatie uit. Blijf uit de rook. Blijf weg bij de brand, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen’, luidt de tekst op een speciaal aangemaakte website.

Blussen tot middernacht

Met meerdere voertuigen probeert de brandweer de brand te blussen. Ook is de blusboot weer opgeroepen, net als bij de vorige brand moet deze vanuit Tiel komen. De omgeving is door de politie afgesloten. Het blussen van de brand gaat naar alle waarschijnlijkheid tot middernacht duren. ,,Tegen die tijd zal de overlast aanzienlijk minder zijn. Het probleem bij dit soort branden is dat de schrootberg stukje voor stukje uit elkaar gehaald moet worden”, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. De rookontwikkeling en samenstelling wordt door de brandweer nauwlettend in de gaten gehouden.

Een kraanmachinist heeft geruime tijd geprobeerd om de brandende berg schroot te verkleinen door het materiaal van de berg te verwijderen. Volgens mede-eigenaar Leendert Gerrits was dat mogelijk dankzij een overdrukcabine die speciaal is aangeschaft zodat de kraanmachinist veilig zijn werk kan doen zonder dat vervuilde lucht in de cabine komt.

Maatregelen

Op het terrein zijn afgelopen tijd maatregelen genomen om een brand zoals die in het voorjaar te voorkomen. Wat AVI daar nu aan heeft? ,,Ik denk dat het helpt. Er liggen blusslangen en we hebben meteen de brandweer gealarmeerd.” Gerrits verwacht later vandaag meer te kunnen zeggen. Hij baalt gruwelijk van weer een brand. ,,Ik word er gek van.”

Het bedrijf doet volgens de eigenaar alles om brand te voorkomen: ,, We houden het 24 uur per dag in de gaten, maar dit gaat zo snel. Je zult zien dat iedereen over me heen valt, maar ik weet niet wat ik nog meer kan doen”, aldus een radeloze Gerrits.

Tonnen aan schade

De schade schat hij nu op zo’n 250.000 euro. ,,IJzer, koper en aluminium zijn nu onverkoopbaar.” Een brandweerman krijgt van hem toestemming om shovel weg te rijden die vlakbij de brandende berg schroot staat.

De provincie Noord-Brabant legde na de vorige brand een boete van 150.000 euro op. Volgens toezichthouders van de provincie lag er op de dag van de brand te veel shredderafval op het terrein. Het bedrijf is in verzet gegaan tegen het betalen van de dwangsom. Een woordvoerster van de provincie zegt dat nu eerst onderzoek moet worden gedaan naar de oorzaak van de nieuwe brand. Ze bevestigt wel dat de provincie meerdere keren per week laat controleren op het AVI-terrein.

