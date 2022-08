Veilinghuis Den Bosch verlaat monumentale manege en gaat naar bedrijventerrein

De grote tafel in het kantoor van veilinghuis Korst Van der Hoeff staat vol met Chinees porselein en ander antiek servies. ,,Dat maakt meteen duidelijk waarom we gaan verhuizen”, begint Rob van der Hoeff, eigenaar en veilingmeester van het veilinghuis, dat al sinds 1885 in Den Bosch is gevestigd. ,,Alles staat ramvol. We zitten hier echt te krap in ons jasje. En bovendien is het niet goed werkbaar om op twee locaties te zitten.”