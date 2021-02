Verbazing over tientallen wachtende hoogbejaarden in regen en kou voor prik bij Brabanthallen: ‘Dit was niet de bedoeling’

Brrrrr.... Vughtena­ren ‘dippen’ meerdere malen per week in ijskoud water IJzeren Man: ‘Boost voor je immuunsys­teem’

2 februari VUGHT - Minutenlang poedelen in het ijskoude water van de IJzeren Man? Het klinkt niet heel aantrekkelijk als Koning Winter regeert. Rob Brekelmans, Ruud Wiegers en José van Laarhoven denken daar anders over. Ze ‘dippen’ twee keer in de week in de Vughtse waterplas. ,,We voelen ons na afloop herboren.”