Verdachte tegen rechter: ‘Door de GHB doe je dingen die je anders nooit doet’

Glas verbieden tijdens Oeteldonk, is dat nou echt nodig?

13:40 Do 21 feb. En hop, met een pennenstreek is al het glaswerk weg uit de binnenstad komend carnaval. Tijdens Oeteldonk zal er geen bier of wijn in glas verkocht worden in de supermarkten of slijters die zich in het centrum bevinden. En ook iedereen die rondwandelt met een geopend flesje bier loopt risico op een boete, want rondlopen met glas is verboden.