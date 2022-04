Verplaatsen asfaltcentrale naar De Brand kan nog jaren duren

Omwonenden klagen over overlast Turks restaurant; uitbaters noemen het ‘pesten’

VUGHT - Lawaai, overlast van auto's in bermen. Omwonenden van MAVI in Helvoirt zijn er klaar mee. De gemeente zit er bovenop maar de eigenaren van het Turkse restaurant begrijpen de ophef niet zo. ,,Wij zijn niet perfect maar doen ons best om de regels op te volgen.”

13 april