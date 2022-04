Verwarde man opgesloten in politiecel nadat hij spullen op straat gooide

Na tussenkomst van een onderhandelaar en een speciaal team werd de man aangehouden. Woensdag maakte de politie bekend dat het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is in het ziekenhuis onderzocht. Maar blijkbaar hoefde hij niet te worden opgenomen. ,,Hij is daarna weer overgedragen aan de politie en volgens mijn laatste informatie zit hij nog in verzekering‘’, aldus de woordvoerster.