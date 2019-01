Vier Brabantse projecten maken kans op prestigieuze prijs en 15.000 euro

Genomineerde projecten zijn Stichting #Awesome Kledingruilatelier in Eindhoven, Stichting Met je Hart uit Boxtel, Stichting Jongerenhuis Eindhoven met het project De Huiskamer en School voor Vluchtelingen en Stichting De Zebra uit Den Bosch met het project Streetcats. In heel Nederland maken veertig stichtingen en/of projecten kans op

Stichting #Awesome Kledingruilatelier

Stichting #Awesome Kledingruilatelier is er voor mensen met een kleine. Ze werken met gekregen kleding die in de winkel komt te hangen, wordt gepimpt of gerecycled. Alles gebeurt door vrijwilligers. Mensen met een kleine beurs komen langs om gratis kleding te halen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen er hun kwaliteiten ontdekken, ontplooien en inzetten.

Stichting Met je hart

Stichting Met je hart uit Boxtel zet zich in voor kwetsbare ouderen en zorgt dat er geregeld contact is met bijvoorbeeld buurtbewoners om ze uit een isolement te halen. Vrijwilligers organiseren ontmoetingen zodat eenzame ouderen weer in hun buurt meedoen. Inmiddels zetten zo'n duizend vrijwilligers zich in.

Jongerenhuis Eindhoven

Jongerenhuis Eindhoven geeft in het project de Huiskamer vluchtelingen zonder verblijfsvergunning een veilige plek waar ze tot rust kunnen komen en zinvol bezig kunnen zijn. Ze kunnen onder andere een vak of ambacht leren, maar ook computer- en taallessen volgen. Wekelijks volgen zo'n tweehonderd vluchtelingen een programma.

Stichting Zebra

Stichting Zebra in Den Bosch geeft in het project Streetcats workshops waarbij jonge meiden in de leeftijd van 10 tot 15 jaar onder andere leren voor zichzelf op te komen en hun eigen mening durven te geven. Vrijwilligers uit het bedrijfsleven zetten zich belangeloos in.