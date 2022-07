Vijf klimaatactivisten aangehouden bij protest ING-kantoor in Den Bosch

Agent vervolgd voor aanrijding die vrouw (29) uit Den Bosch fataal werd

Het Openbaar Ministerie gaat een agent (43) strafrechtelijk vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Maasdam. Een politievoertuig kwam daar in december 2021 op de N217 in botsing met een scooter, waarbij een 29-jarige vrouw uit Den Bosch om het leven kwam.

30 juni