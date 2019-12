Vijf verdachten Bossche groepsverkrachting weer cel in na oproep, één van hen opgepakt voor openlijke geweldpleging

Video Actievoe­ren­de boeren bij Serious Request in Den Bosch bijna onzicht­baar

20 december DEN BOSCH - Iets later dan gepland, maar The Lifeline onder aanvoering van dj’s van 3FM Serious Request is vrijdagmiddag op de Parade aangekomen om in totaal 7680 euro aan cheques te incasseren en verder te marcheren richting Oss. De aangekondigde actie van boeren om bij Serious Request met versierde trekkers op de Parade te verschijnen, stierf in anonimiteit.