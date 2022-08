Voor asielzoeker Abdul is Afghanistan de hel en Nederland de hemel

met video Dode (52) bij schietpar­tij in woning in Den Bosch, verdachte (56) ook overleden

DEN BOSCH - Een 52-jarige man uit Den Bosch is zondagochtend om het leven gekomen bij een schietpartij in zijn woning aan de Vierde Haren. In de loop van de dag kon de politie een 56-jarige- verdachte aanhouden in Berlicum, die later op de dag ook overleed.

28 augustus