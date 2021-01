VIDEO Woning in Den Bosch verwoest door keuken­brand, bewoner gewond bij bluspoging

12 januari DEN BOSCH - In een woning aan de Rodenbachstraat in Den Bosch heeft dinsdagochtend een brand gewoed. De brand, die ontstond in de keuken, zorgde voor een enorme schade. Een bewoner raakte gewond tijdens het blussen.