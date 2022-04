Vrachtwagen en auto botsen op N65 bij Helvoirt

Verrassing! Er schuilt iets bijzonders achter snoepzaak Jamin in Hinthamer­straat: ‘Het is echt een pareltje’

DEN BOSCH - De voorkant van het Jamin-filiaal in de Bossche Hinthamerstraat nodigt niet uit om lang bij stil te staan. Dat is anders bij het achterhuis dat onzichtbaar is vanaf de Hinthamerstraat. ,,Dat is jammer, want het is echt een pareltje’’, zegt Bianca Eikhoudt, bouwhistoricus van Erfgoed ’s-Hertogenbosch.

6 april