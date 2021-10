Vrouw (20) overleden bij steekpartij in Den Bosch, andere vrouw (21) opgepakt: ‘Slachtoffer vluchtte naar buren en riep om hulp’

Bosschena­ren staan terecht voor gewelddadi­ge burenruzie op Orthen: ‘Ik heb de stofzuiger terugge­gooid’

20 oktober DEN BOSCH - ,,Gezien het geweld is het een wonder dat de slachtoffers er nog goed vanaf zijn gekomen. De kleine kinderen die erbij waren moeten ontzettend bang zijn geweest.’’ Dat zei de officier van justitie woensdag tijdens een rechtszaak over de escalatie van een jarenlang durend conflict tussen buren in het Bossche Orthen.