Vrouw (20) overleden bij steekpartij in Den Bosch, andere vrouw (21) opgepakt

Annie en Riekie maakten desastreu­ze luchtaan­val op Abeelen­straat mee; ‘Bevrij­dings­feest? Voor ons viel er niets meer te feesten’

13:30 DEN BOSCH - Waar nu kinderen uit de buurt naar hartenlust ravotten in een speeltuin, vielen op 22 oktober 1944 bommen. Geallieerde jachtbommenwerpers vielen een plek in de Graafsewijk aan waarvan ze dachten dat het er wemelde van de Duitsers. Het gevolg was desastreus: 31 burgerslachtoffers en nog veel meer gewonden. Annie Delmee en Riekie de Boer maakten het mee.