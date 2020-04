Vrouw (65) ligt drie maanden dood in haar flatwoning in Den Bosch

Campings zitten zonder gasten: ‘Ik loop honderd procent van mijn omzet mis’

13:04 BOXTEL/HELVOIRT/BRUCHEM - De meivakantie is aangebroken en de zon schijnt volop. Topdrukte op de campings in de regio zou je zeggen. In plaats daarvan kijken campingeigenaren uit over lege grasvelden. ,,We hadden heel wat boekingen staan, maar hebben alles moeten afzeggen.”