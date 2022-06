Vrouw (68) dood gevonden in woning in Rosmalen, aangehouden verdachte is haar zoon (40)

met videoROSMALEN - In de Wethouder Noppenlaan in Rosmalen is woensdagavond een vrouw dood gevonden in haar woning. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Een man is als verdachte aangehouden. Het gaat om de zoon (40) van de overleden vrouw (68).

Rond 23.00 uur kwam bij de politie en melding binnen over de overleden vrouw. Waaraan ze is overleden is nog niet bekend. Over de rol van de man die is aangehouden is nog niets bekend.

Een woordvoerder meldt donderdagmiddag: ,,Ons onderzoek naar de feiten en omstandigheden rond het overlijden en de mogelijke doodsoorzaak is nog in volle gang. Op dit moment houden we rekening met allerlei scenario’s. We gaan niet uit van een misdrijf. Maar om alles uit te kunnen sluiten doen we onderzoek, zoals onder meer forensisch onderzoek.”

Op vragen over de achtergrond van de verdachte gaat de politie in het kader van het onderzoek niet in. ,,Mogelijk dat we op een later moment wel iets meer kunnen toelichten.”

Verwarde indruk

Een forensisch team doet in en rondom het huis onderzoek. Dat gaat ook donderdagochtend door. De deur is verzegeld.

Volgens de buurtbewoonster woonde er een oudere vrouw op het adres. Zij zou soms een verwarde indruk maken. Haar zoon, die regelmatig op bezoek kwam, zou ook al jaren een verwarde indruk maken. De buurvrouw zegt dat ze heeft gezien dat de zoon rustig is meegegaan met de politie. Hij was niet geboeid en zou hebben gezegd: ‘Ik ben mantelzorger en heb haar niks aangedaan’.

Buurtbewoners stellen dat er regelmatig politie bij de woning is, omdat de zoon daar buiten staat te schreeuwen tijdens ruzie met zijn moeder.

Volledig scherm Het onderzoek gaat donderdag door. © Marc Brink

Volledig scherm Vrouw dood gevonden in woning. © Bart Meesters - Meesters Multi Media

Volledig scherm Vrouw dood gevonden in woning. © Bart Meesters - Meesters Multi Media

Volledig scherm Vrouw dood gevonden in woning. © Bart Meesters - Meesters Multi Media



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.