Vrouw komt met auto op spoor terecht, geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg

Onderzoek naar doden in huis Zesde Reit: ‘Recherche beoordeelt nu resultaten van verrichte sectie’

DEN BOSCH - Er is inmiddels sectie verricht op de twee stoffelijke overschotten die donderdagavond zijn aangetroffen in een woning aan de Zesde Reit in Den Bosch. ,,De resultaten daarvan worden nu verder door de recherche beoordeeld en meegenomen in het onderzoek.’’

8 juni