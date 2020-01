Vrouw overleden door woningbrand in Cromvoirt

Video Bewoner gewond bij uitslaande brand in Jheroni­musto­ren Den Bosch

11:07 DEN BOSCH - In een woning van de Jheronimustoren aan de Hofvijver in Den Bosch is zondagochtend iets voor 9.00 uur brand uitgebroken. De bewoner raakte daarbij gewond. De woning is uitgebrand en andere appartementen liepen vooral waterschade op.