Vuelta wil in Brabant geld inzamelen voor Fonds Gehandicaptensport

Kade bij De Gruyter Fabriek moet versterkt om gashuisje te behouden

18:08 DEN BOSCH - Een gedeelte van de kade aan de achterzijde van de Bossche De Gruyter Fabriek blijft voorlopig gesloten. Dat geldt ook voor een monumentaal gashuisje dat in 2016 is gerestaureerd. Volgens een woordvoerder van de gemeente is dat besloten in overleg met de Bossche Investerings Maatschappij (BIM) die in 2016 een onderzoek laten uitvoeren naar de situatie.