Vught schort vanwege commotie onderzoek tijdelijke woningen op: ‘Bestuurlijk heel erg slordig’

VUGHT - De realisatie van tijdelijke woningen in Vught is op een laag pitje gezet. Dit heeft alles te maken met de ontstane onrust afgelopen week omdat er sprake was van tijdelijke woningen in (delen van) speeltuintjes.

De raadsinformatiebrief over kansrijke locaties voor tijdelijke woningen in Vught leidde afgelopen week tot veel commotie in Vught. Zowel bij inwoners als de Vughtse politiek. ,,Onbedoeld', reageerde wethouder Fons Potters donderdagavond tijdens de raadscommissie. ,,Het college betreurt dit en had dit niet verwacht. Het ‘locatie-onderzoek’ heeft immers geen status. Het is géén besluit en ik moet ook excuses maken voor het woord onderzoek. Dat impliceert dat er een onderzoeksbureau aan te pas is gekomen en dat is niet zo. Er heeft op ambtelijk niveau een inventarisatie plaatsgevonden van mogelijke locaties voor tijdelijke woningen, met de uitgangspunten die het college bij hun keuze voor de locaties wil hanteren.”

Onderzoek ‘geparkeerd’

Potters gaf eerder al aan dat het ook zeker niet de bedoeling is dat er speeltuintjes worden gesloten voor het plaatsen van tijdelijke woningen. ,,De speeltuintjes blijven in de wijk. Het college constateert dat zij niet duidelijk genoeg is geweest en dat heeft helaas tot misverstanden en enige onrust geleid. Daarom heeft het college besloten om het onderzoek ‘on hold’ te zetten; even te parkeren en het locatieonderzoek aan te vullen.”

Dat houdt volgens hem in dat het college de uitgangspunten voor tijdelijke woningen opnieuw gaat beoordelen en aan de gemeenteraad gaat voorleggen. ,,Daarmee is de gemeenteraad aan zet om te beoordelen hoe de gemeente Vught de opgave, om in korte tijd tijdelijke woningen te realiseren, vorm en inhoud gaat geven. Want dat ook Vught een opdracht heeft vanuit het Rijk, dat staat vast. Tot 2030 moeten er (landelijk) 900.000 woningen bijgebouwd worden, waarvan minimaal 15.000 tijdelijke woningen.”

Donderdag 9 februari weer op de agenda

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad donderdag 9 februari verder debatteert over de ontstane onrust. Het werd wel al duidelijk dat de meeste partijen niet erg blij zijn met de gang van zaken. ,,Diplomatiek geformuleerd is het een nog onvoldragen stuk maar eigenlijk is het bestuurlijk gezien gewoon heel erg slordig", verwoordde CDA-er Rutger Jans.



