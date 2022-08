Vughtse delicatessenwinkel Kaatjes Jans verhuist, breidt fors uit én krijgt er horeca bij

De oorlog in Oekraïne blijft voortduren en grondstoffen worden steeds duurder, maar dat weerhoudt Thomas en Cynthia Princée er niet van om hun droom na te jagen. ,,We zijn al sinds vorig jaar oktober bezig met uitbreidingsplannen. Toen kwam de oorlog en schoten de prijzen omhoog”, schetst Thomas. ,,Dan kun je alles afblazen en voor veilig kiezen óf ervoor gaan en mensen laten zien wat we allemaal nog meer in onze mars hebben. Wij kiezen voor het laatste. We mogen tenslotte nog zo’n dertig jaar.”