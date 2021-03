Vuurzee bij zeer grote industriebrand in Den Bosch, rook trekt richting woonwijken

De muze van een Spanjaard op een muur in Den Bosch

2 maart DEN BOSCH - Het was de bedoeling dat het maken van de muurschildering op de Tramkade maar een paar weken in beslag zou nemen, maar door omstandigheden liepen de werkzaamheden van Spaanse kunstenaar Mercy wat uit. Het in december begonnen project THE GIRL is nu écht klaar.