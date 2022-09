Waarom Belgische vuilniswagens in Den Bosch rijden en dat nog wel een poosje kan duren

Hoeveel auto’s rijden er, en hoe hard? En moet er gestrooid worden? Den Bosch kiest voor ‘slim asfalt’

DEN BOSCH - Hoe krijg je het verkeer in Den Bosch schoner, veiliger en comfortabeler? Daar moet 'slim asfalt’ voor zorgen. Het gaat om tientallen draadloze sensoren in de weg, waarover de gemeente zo enthousiast is dat er een schepje bovenop wordt gedaan.

10 september